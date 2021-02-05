Kulüpleri ile sözleşmelerini sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile prensipte anlaşan Aytaç-Salih ikilisi, Haziran ayında serbest kalır kalmaz sarı-kırmızılı kulübe imzayı atacak.
Sezon sonu gelecekler
Galatasaray ara transferde Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'e toplam 2.7 milyon Euro kiralama ücreti ödedi. Riske girmemek için anlaşma sağladığı Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın transferlerini ise sezon sonuna bıraktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50