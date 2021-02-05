Haberler Galatasaray Sezon sonu gelecekler

Sezon sonu gelecekler

ara transferde , ve 'e toplam 2.7 milyon Euro kiralama ücreti ödedi. Riske girmemek için anlaşma sağladığı 'dan ve 'dan 'ın transferlerini ise sezon sonuna bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Sezon sonu gelecekler

Kulüpleri ile sözleşmelerini sezon sonunda bitecek olan ve ile prensipte anlaşan Aytaç-Salih ikilisi, Haziran ayında serbest kalır kalmaz sarı-kırmızılı kulübe imzayı atacak.

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