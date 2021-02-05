Haberler Galatasaray Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

'ın menajerinden açıklaması! Transfer...

ekiplerinden 'da forma giyen ile ilgili oyuncunun temsilcisi 'dan açıklama geldi. Uzun, devre arası transfer döneminde adı ile anılan yıldız futbolcu ile flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:29
Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Alanyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'la ilgili olarak, tecrübeli oyuncunun temsilcisi önemli bir açıklama yaptı.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Oyuncunun gelecek sezon 'da oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtladı.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Açıklamalarda bulunan Uzun, "Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"G.SARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ"

'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

2 GOL 4 ASİST

Öte yandan bu sezon 24 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu; 2 gol ve 4 asist kaydetti. (Ajansspor)

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