Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor.

"G.SARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ" Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları.