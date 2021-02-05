Falcao son maçına çıkacak

Kolombiyalı yıldızın, MLS Ligi takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi. ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

OYNAMAK İSTİYOR

İspanya'da tedavi olan ve yeniden takıma katılan Radamel Falcao da derbide forma bekleyen isimler arasında... İstanbul'a döner dönmez , "Derbide oynamak istiyorum" diyen Falcao idmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. Terim'in kafileye dahil etmesi bekleniyor.