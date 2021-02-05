Haberler Galatasaray Falcao son maçına çıkacak

son maçına çıkacak

'nun bu hafta sonunda formasını son kez giyeceği iddia edildi…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Falcao son maçına çıkacak

Kolombiyalı yıldızın, takımlarından ile anlaştığı, derbisinde son kez forma giydikten sonra 'nin yolunu tutacağı belirtildi. ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve 'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

OYNAMAK İSTİYOR
'da tedavi olan ve yeniden takıma katılan Radamel da derbide forma bekleyen isimler arasında... İstanbul'a döner dönmez , "Derbide oynamak istiyorum" diyen Falcao idmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. 'in kafileye dahil etmesi bekleniyor.

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