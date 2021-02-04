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Süper Nando! 'dan müthiş istatistik

Sakatlıktan kurtulduktan sonra maçıyla kaleyi devralan kalesine gelen 17 şutun, 15’ini kurtardı; sarı-kırmızılı takım 4’te 4 yaptı. Muslera, derbide de 'ın en büyük kozu olacak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:09 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Süper Nando! Muslera'dan müthiş istatistik

Sakatlıktan kurtulduktan sonra maçıyla kaleyi devralan , bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta 4 galibiyet yaşadı. karşılaşmasında da müsabakanın kırılma anına imza atan Uruguaylı file bekçisi, 'nun penaltısına geçit vermedi ve 'de Brezilyalı futbolcunun penaltısını kurtaran ilk isim oldu. Sakatlıktan döndükten sonra oynadığı 4 Süper Lig maçında kalesine gelen 17 şutun 15'ini kurtardı. Sadece 2 gol yedi. Derbide de 'ın en büyük kozu olacak.

DEGAJ UZMANI
38 kez topla buluştu. 30 pas attı. Yüzde 86.7'sinde başarılı oldu. Hatta yaptığı 13 degajın 9'u bile yerini buldu. Ayrıca ceza sahasında tehlike yaratabilecek iki topu da uzaklaştırmayı başardı. 2 orta yakaladı, 2 kurtarış yaptı. 1 de top yumrukladı.

TEK HAYALİ MUSLERA
Mersinli doğuştan spina bifida ve skolyoz hastası 10 yaşındaki Yusuf Polat, koyu bir Galatasaray taraftarı ve takımının hiçbir maçını kaçırmıyor. Minik Yusuf'un tek bir hayali var. Galatasaray'ın fenomen kalecisini görebilmek. "Muslera seni çok seviyorum. Bir araya gelmeyi çok istiyorum" diyen Yusuf, Muslera'dan müjdeli bir haber bekliyor.

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