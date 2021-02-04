Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı.

Konu ile ilgili bir haber kaleme alan Fransız basını, St. Etienne yetkililerinin Mohamed'i kaptırdığı için pişman olduğunu yazdı.

Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmasının ardından Modeste'yi kadrosuna dahil eden St. Etienne, oyuncunun gelişinden memnun kalmadı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI, FRANSA'DA DUYULDU

Mohamed, Başakşehir ağlarını sarsınca Etienne yetkilileri büyük bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkına vardı.



