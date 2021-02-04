Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

'dan kararı! İşte serbest kalma bedeli

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu 5 oyuncu ile güçlendiren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İç transferde de çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek ile ilgili flaş karar alırken, serbest kalma bedelini de belirledi. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:57
Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan 'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına yazıldı.

Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek 'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak.

Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

Ücretinin 1.5 milyon Euro seviyesine çıkarılması planlanan 'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon Euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro'luk teklif gelmişti.

Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan , İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.

Sabah

SON DAKİKA