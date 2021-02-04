Galatasaray'dan Marcao kararı! İşte serbest kalma bedeli

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao 'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak.