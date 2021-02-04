Galatasaray'da flaş ayrılığı yazdılar! Fatih Terim'in eski gözdesi...

Galatasaray, ara transfer sezonunun son günlerinde oldukça yoğun bir mesai harcarken, Mostada Mohamed, Fernandes ve Yedlin transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Bununla beraber sarı kırmızılı kulüp, İrfan Can Kahveci'yi de Başakşehir'den isterken, Martin Linnes'i takasta kullanmak istemişti.

Sezon başında sağ bek pozisyonuna Omar alınınca formadan uzaklaşan Norveçli oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı bilinirken, takasın gerçekleşmemesi nedeniyle rotasını başka bir yöne çevirebileceği kaydedildi.

LINNES ABD YOLCUSU!

Aktarılan bilgilere göre Martin Linnes, 2021 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı başka takımlarla görüşebilir. Bu sebeple yıldız futbolcunun adı MLS takımlarıyla anılmaya başlandı.

KUZEY AMERİKA'DAN TALİP VAR

Bununla beraber Linnes'e Kuzey Amerika kulüplerinin ilgi duyduğu dile getirilirken, yıldız ismin MLS'e çok şey katabileceği aktarıldı. Linnes'in, sözleşme yenileme teklifinin gelmemesi halinde MLS'in yolunu tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



