Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılığı yazdılar! Fatih Terim'in eski gözdesi...

'da flaş ayrılığı yazdılar! Fatih Terim'in eski gözdesi...

'da son dakika transfer haberi.. Cimbom, ara dönemde kadrosuna Yedlin, Mohamed ve Fernandes gibi isimleri katarken, ayrılması beklenen o yıldız isim takımda kaldı... İddialara göre Galatasaray'ın İrfan Can transferi için takasta kullanmayı planladığı yıldız isim gönderilemeyince, transfer rotası başka bir noktaya çevrildi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:46 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:50
Galatasaray'da flaş ayrılığı yazdılar! Fatih Terim'in eski gözdesi...

, ara transfer sezonunun son günlerinde oldukça yoğun bir mesai harcarken, Mostada Mohamed, Fernandes ve Yedlin transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Bununla beraber sarı kırmızılı kulüp, İrfan Can Kahveci'yi de Başakşehir'den isterken, 'i takasta kullanmak istemişti.

Sezon başında sağ bek pozisyonuna Omar alınınca formadan uzaklaşan Norveçli oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı bilinirken, takasın gerçekleşmemesi nedeniyle rotasını başka bir yöne çevirebileceği kaydedildi.

LINNES ABD YOLCUSU!
Aktarılan bilgilere göre Martin Linnes, 2021 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı başka takımlarla görüşebilir. Bu sebeple yıldız futbolcunun adı takımlarıyla anılmaya başlandı.

KUZEY AMERİKA'DAN TALİP VAR
Bununla beraber Linnes'e Kuzey Amerika kulüplerinin ilgi duyduğu dile getirilirken, yıldız ismin MLS'e çok şey katabileceği aktarıldı. Linnes'in, sözleşme yenileme teklifinin gelmemesi halinde MLS'in yolunu tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA