Haberler Galatasaray Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

'ın 'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

Son dakika haberleri... Galatasaray altyapısından yetişen , ara transferin son gününde 'a transfer olmuştu. Genç stoperin İngiliz ekibine gidişi sonrası sarı-kırmızılı takımın yetiştirme payı alıp almayacağı merak konusu oldu. İşte bu sorunun yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:39
Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

altyapısından çıkan önemli yeteneklerden olan , ara transfer döneminde gündem oldu.

Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

Genç yetenek, formasını giydiği Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi 'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.

Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

Ozan'ın transferi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, 'ın yetiştirme payı alıp almayacağını merak ediyor.

Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

Hürriyet'te yer alan habere göre , 'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak.

Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla 'ın kasasına 1.5 milyon euro civarı para girecek.

Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

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