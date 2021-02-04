Galatasaray Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray altyapısından çıkan önemli yeteneklerden olan Ozan Kabak, ara transfer döneminde gündem oldu.
Galatasaray altyapısından çıkan önemli yeteneklerden olan Ozan Kabak, ara transfer döneminde gündem oldu.
Genç yetenek, formasını giydiği Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.
Ozan'ın transferi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yetiştirme payı alıp almayacağını merak ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak.
Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon euro civarı para girecek.
İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.