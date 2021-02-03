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Luyindama 'a yaramıyor!

'de son 4 maçını kazanarak zirveye tutunan , lider 'nin 3 puan arkasında derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 'a karşı alırken, bu maçtan sonra Luyindama'ya 11'de şans vermedi ve galibiyetler geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:29
Luyindama Galatasaray'a yaramıyor!

Teknik Direktörü , takımını tekrar zirveye taşırken hücum alanındaki dinamizmin yanısıra savunmada da doğru ikilisini bulmayı başardı. Deneyimli teknik adam, son 9 maçta 6 kez kazanan takımında ve 'u tercih etti. Puan kaybettiği 3 maçta ise ile başladı.

Fatih Terim, maçında gole sebebiyet veren 2 hata yapan Luyindama'yı oynanan son 4 maçta yedek kulübesinde bıraktı. Kongolu stoper, diğer kaybedilen maçında da penaltı yaptırarak mağlubiyete neden olmuştu.

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