Luyindama Galatasaray'a yaramıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını tekrar zirveye taşırken hücum alanındaki dinamizmin yanısıra savunmada da doğru ikilisini bulmayı başardı. Deneyimli teknik adam, son 9 maçta 6 kez kazanan takımında Marcao ve Ryan Donk'u tercih etti. Puan kaybettiği 3 maçta ise Christian Luyindama ile başladı.

Fatih Terim, Beşiktaş maçında gole sebebiyet veren 2 hata yapan Luyindama'yı oynanan son 4 maçta yedek kulübesinde bıraktı. Kongolu stoper, diğer kaybedilen Konyaspor maçında da penaltı yaptırarak mağlubiyete neden olmuştu.