Gençlik aşısı

Sarı-kırmızılı kulüp 5 takviye yaparken bu isimlerin yaş ortalaması 23 oldu. Halil 21, Gedson 22, Mohamed ve Onyekuru 23, DeAndre Yedlin ise 27 yaşında... Yeni G.Saray'ın temellerini atan Terim ikinci yarıda tempolu, koşan ve prese dayalı bir futbol oynatmayı planlıyor.