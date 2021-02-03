Haberler Galatasaray Gençlik aşısı

Gençlik aşısı

Ara transfer döneminde 'in "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" sözü gerçeğe dönüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Gençlik aşısı

Sarı-kırmızılı kulüp 5 takviye yaparken bu isimlerin yaş ortalaması 23 oldu. 21, 22, 23, ise 27 yaşında... Yeni 'ın temellerini atan Terim ikinci yarıda tempolu, koşan ve prese dayalı bir futbol oynatmayı planlıyor.

SON DAKİKA