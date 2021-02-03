Fenerbahçe'ye taş

Galatasaray ve Fenerbahçe ara transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelirken özellikle İrfan Can Kahveci iki kulübün arasında büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirse de İrfan Can'ı kadrosuna katarak ezeli rakibine büyük bir çalım atmayı başarmıştı. Teknik direktör Fatih Terim dün bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni dönemdeki transfer listesini de açıklayacağını söyledi.



PARA YETMEYEBİLİR

"Bir transfer dönemi bitti, herkese geçmiş olsun" diyen Terim, "Herkes kalemi kağıdı hazırlasın. TV'nin başına geçsin. Yakında önümüzdeki transfer listesini açıklayacağım" ifadesini kullandı. Deneyimli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.



OZAN BENİ ARADI

Birlikteliğin önemine değinen teknik adam, "Aç, genç, başarıyı isteyen oyuncular aldık. Bunun için önemli mesailer verdik. Bu transfer dönemi bitti ama gösterdi ki taraftar, camia olarak birleşmemiz gerektiği ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferine de değinen deneyimli hoca, "Beni aradı. Çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler" dedi.



TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası, "3 gün arayla 3 maç oynamak hiç kolay değil. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettik" dedi. Terim, "Top bizdeyken tehlikeli takımdık, şimdi top rakipteyken de tehlikeliyiz. Bu bizim için sevindirici... Oyunu tek yönlü oynamıyoruz artık. Bundan dolayı mutluyum. Galatasaray iyi gidiyor, iyi oynuyor ve oynamaya da devam edeceğiz" dedi.