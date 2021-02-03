Haberler Galatasaray Celtic’in elinden kaptı

Celtic’in elinden kaptı

'ın yeni transfer için Celtic ile rekabet içerisinde olduğu öğrenildi. İngilltere basını bu transfer dair “Galatasaray, Yedlin’i, Celtic’in elinden kaptı” diye yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Celtic’in elinden kaptı

teknik direktörü , ABD'li savunma oyuncusu 'in 'a transferinin son gün tamamlandığını doğrularken, sarı-kırmızılıların bu transferde İskoç ekibi Celtic ile kapıştığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi "Galatasaray, Yedlin'i, Celtic'in elinden kaptı" diye yazdı.

EN BÜYÜK FARKI HIZI
G.Saray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin için 'ndan eski hocası Jürgen Klinsmann, "DeAndre'ın en büyük farkı hızdır. Her takımı bununla korkutur" demişti. Takım arkadaşı defans oyuncusu ise, "DeAndre, her işe koşmaya istekli" ifadeleri ile Yedlin'i anlatmıştı. spor direktörü da "Yedlin'in müthiş bir sürati var. Geçemeyeceği oyuncu yok" yorumların yapmıştı.

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