Son gün atağı Boupendza

Galatasaray transferin son gününde Hatayspor'da 19 maçta attığı 15 golle dikkat çeken Boupendza'yı yokladı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:15Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Galatasaray transferin son gününde Hatayspor'da 19 maçta attığı 15 golle dikkat çeken Boupendza'yı yokladı. Galatasaray ile görüştüklerini açıklayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik" dedi. Bu talebin ardından 24 yaşındaki golcünün transferinden vazgeçildi.