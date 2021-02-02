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Son gün atağı Boupendza

transferin son gününde 'da 19 maçta attığı 15 golle dikkat çeken Boupendza'yı yokladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Son gün atağı Boupendza
transferin son gününde 'da 19 maçta attığı 15 golle dikkat çeken Boupendza'yı yokladı. Galatasaray ile görüştüklerini açıklayan Hatayspor Asbaşkanı , "Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik" dedi. Bu talebin ardından 24 yaşındaki golcünün transferinden vazgeçildi.
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