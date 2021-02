Kod adı: Hayalet

Galatasaray, Başakşehir 'den İrfan Can 'ı alamadı belki ama tüm taraftarlarını mutlu eden bir transfere imza attı. İrfan Can'ı uçuk maliyeti nedeniyle F.Bahçe 'ye bırakma kararı alan sarı-kırmızılılar, 24 saat içinde büyük bir gizlilik için Gedson Fernandes 'in transferini sonuçlandırdı. Daha önce, İrfan Can'ın ismini veren ve kadrosunda görmek istediğini söyleyen Fatih Terim , kulüpteki mali şartları göz önünde bulundurarak ısrarcı olmadı ve Portekizli orta sahaya onay verdi. Bununla da kalmayıp genç futbolcu için bizzat aracı oldu.Önce sezon başında 50 milyon Euro satın alma ve 4.5 milyon Euro kiralama bedeli ile Tottenham 'a giden Gedson için yakın arkadaşı Jose Mourinho 'yu aradı, onay aldı. Ardından da Fiorentina 'dan eski öğrencisi Rui Costa 'yla temas kurdu. Benfica 'nın sportif direktörlüğünü yapan Costa'yı da "Bana emanet et, gerisini düşünme" diyerek ikna eden Terim ikili ilişkilerini kullanarak ses getirecek transferi bitirdi. Ardından Benficalı taraftarların 'Hayalet' lakabını taktığı Gedson için baş döndürücü trafik daha da hız kazandı.Fatih Terim'e söz verdiği gibi Mourinho, Gedson'u Liverpool maçının kadrosuna almadı. Yıldız futbolcu tam İstanbul 'un yolunu tutuyordu ki Kovid-19 testi pozitif çıktı. Özel bir kuruluştan kiralanan ambulans uçak ile Londra 'dan, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi ve operasyon tamamlandı. Benfica'dan yarım sezonluğuna bedelsiz kiralanan Gedson Fernandes, 650 bin Euro maaş alacak. Piyasasına göre oldukça uygun bir maliyetle gelen Fernandes'in Cimbom'u seçmesinde Fatih Terim'in gösterdiği yakın ilgi çok etkili oldu.Gedson Fernandes sezon başında Tottenham'a kiralanmış ve transferinde Daniel Kostanjsak 'ın hazırladığı rapor etkili olmuştu. FOTOMAÇ, İngiliz ekibinin ünlü scout'unun hazırladığı rapora ulaştı. İşte o rapordan Portekizli futbolcuyla ilgili dikkat çeken noktalar:Bir orta saha olmasına rağmen, hücum orta saha rolünde veya kanatta da etkili bir oyuncu...Hatlar arasında sürüklenmeyi seven ve hatta kendini daha geniş alanlarda konumlandıran, takımının hücum oyuncularıyla iyi bağlantı kuruyor.Şutlarının isabet yüzdesi 29.8… Maç başına 4.01 dripling yapıyor.Topu kapmak ve rakip takımla mücadele etmek için çok çaba sarf ediyor.Saldırganlığının ve sahayı önde tutmanın bir göstergesi olarak topu kurtarma oranı başarılı..