Haberler Galatasaray Kod adı: Hayalet

Kod adı: Hayalet

Yüksek maliyeti nedeniyle ’ın transferini askıya alan sarı kırmızılılar B Planı’nı devreye soktu. Terim, yakın dostları ve ’yla temas kurdu. 50 milyon euro satın alma bedeliyle ’a kiralanan ‘Hayalet’ lakaplı yıldız, Galatasaraylı oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Kod adı: Hayalet
Galatasaray, 'den 'ı alamadı belki ama tüm taraftarlarını mutlu eden bir transfere imza attı. İrfan Can'ı uçuk maliyeti nedeniyle 'ye bırakma kararı alan sarı-kırmızılılar, 24 saat içinde büyük bir gizlilik için 'in transferini sonuçlandırdı. Daha önce, İrfan Can'ın ismini veren ve kadrosunda görmek istediğini söyleyen , kulüpteki mali şartları göz önünde bulundurarak ısrarcı olmadı ve Portekizli orta sahaya onay verdi. Bununla da kalmayıp genç futbolcu için bizzat aracı oldu.

GEDSON'U BANA EMANET ET
Önce sezon başında 50 milyon Euro satın alma ve 4.5 milyon Euro kiralama bedeli ile 'a giden Gedson için yakın arkadaşı Jose 'yu aradı, onay aldı. Ardından da 'dan eski öğrencisi 'yla temas kurdu. 'nın sportif direktörlüğünü yapan Costa'yı da "Bana emanet et, gerisini düşünme" diyerek ikna eden Terim ikili ilişkilerini kullanarak ses getirecek transferi bitirdi. Ardından Benficalı taraftarların 'Hayalet' lakabını taktığı Gedson için baş döndürücü trafik daha da hız kazandı.

AMBULANS UÇAK GETİRDİ
Fatih Terim'e söz verdiği gibi Mourinho, Gedson'u Liverpool maçının kadrosuna almadı. Yıldız futbolcu tam 'un yolunu tutuyordu ki Kovid-19 testi pozitif çıktı. Özel bir kuruluştan kiralanan ambulans uçak ile 'dan, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi ve operasyon tamamlandı. Benfica'dan yarım sezonluğuna bedelsiz kiralanan Gedson Fernandes, 650 bin Euro maaş alacak. Piyasasına göre oldukça uygun bir maliyetle gelen Fernandes'in Cimbom'u seçmesinde Fatih Terim'in gösterdiği yakın ilgi çok etkili oldu.



FOTOMAÇ FARKIYLA GEDSON RAPORU

Gedson Fernandes sezon başında Tottenham'a kiralanmış ve transferinde 'ın hazırladığı rapor etkili olmuştu. FOTOMAÇ, İngiliz ekibinin ünlü scout'unun hazırladığı rapora ulaştı. İşte o rapordan Portekizli futbolcuyla ilgili dikkat çeken noktalar:

Bir orta saha olmasına rağmen, hücum orta saha rolünde veya kanatta da etkili bir oyuncu...
Hatlar arasında sürüklenmeyi seven ve hatta kendini daha geniş alanlarda konumlandıran, takımının hücum oyuncularıyla iyi bağlantı kuruyor.
Şutlarının isabet yüzdesi 29.8… Maç başına 4.01 dripling yapıyor.
Topu kapmak ve rakip takımla mücadele etmek için çok çaba sarf ediyor.
Saldırganlığının ve sahayı önde tutmanın bir göstergesi olarak topu kurtarma oranı başarılı..

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