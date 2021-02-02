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Galatasaray'da transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı kırmızılı yönetim, 'dan kiralanan Portekizli yıldız 'in transferinde sessiz ve derinden ilerledi. Teknik direktör 'in eski öğrencisini arayarak ilk kıvılcımı yaktığı operasyonda ünlü menajere tam yetki verilerek transfer tamamlandı. İşte transferin perde arkası ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:18 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 01:30
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Kahveci'yi 'le unutturan Galatasaray'ın üç aylık operasyon sonucunda bu transferi bitirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

50 milyon Euro opsiyonla gittiği 'da istediği süreleri alamayan Fernandes, sezon sonundaki 'nı düşünerek ayrılmaya karar verdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Sabah'ın haberine göre, Portekizli orta sahanın bonservisine sahip ile yapılan görüşmelerde devreye girdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Eski talebesi olan sportif direktör ile bire bir iletişim kuran Terim, Fernandes'in kiralanmasında önemli rol oynadı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Gizli yürütülen bu transfer hamlesi basına sızınca teknik heyet ve yönetimdeki herkes "Yalanlayalım yoksa alamayız" görüşünde birleşti.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Sarı-kırmızılı yetkililer, " gündemde yok" diyerek kapalı kapılar ardında menajer 'a yetkiyi verdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

4 aylığına 500 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya 650 bin Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

ISLAK İMZAYI ATTI KARANTİNAYA GİRDİ

Covid-19 testi pozitif olan dün 17.00'de 'na ait bir uçakla 'a geldi. Portekizli oyuncuyu 2. Başkan karşılarken bir de ambulans, uçağın kapısına yanaştırıldı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

Fernandes, resmi sözleşmeye uçaktan iner inmez ıslak imzasını atarken sonrasında ise ambulansa bindirildi ve karantina sürecini geçireceği hastaneye götürüldü. Islak imzalı evraklar ise hemen 'ye ulaştırıldı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa..."

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: SÖZLEŞME GALATASARAY'IN ALEYHİNE

transferinin büyük gürültüsü Galatasaray aleyhine sonuçlanırken, son dakikada 'i kiralamak Terim'in takımı için önemli bir hamle oldu. Portekizli genç oyuncu, Taylan'ın yanında dinamizmiyle hem onun yalnız kalmasını önleyecek hem de dikine hücumlarda yeteneğiyle katkı sağlayacak. sol kanada geçince orta sahadaki üçüncü adam, kaleye daha yakın oynayabilecek olan Belhanda olur. Bu seviyede bir yeteneği kiralamak başarı ancak kontratın sadece 3.5 aylık olması G.Saray aleyhine. Geçmişte bu türden bir Giovani dos Santos örneği var. Santrfor, sağ bek, sol kanat derken G.Saray'ın mevcut ekonomisi içinde başka bir çaresinin olmadığı da ortada.

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