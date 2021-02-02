Galatasaray-Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmayan Galatasaray rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Medipol Başakşehir ile ilk maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman mağlubiyetle başladı.

Sarı-kırmızılıların golleri, Onyekuru (45'), Donk (64') ve Mostafa Mohamed'den (90+2') geldi. Bu skorla sarı-kırmızılılar puanını 45'e yükseltirken zirve takibi sürdürdü. Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Guiliano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.

18. dakikada Marcao'nun ceza sahası içinde Epureanu'ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

22. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

35. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk'un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

İkinci yarı birazdan...