Son dakika: Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

Galatasaray'da Emin Bayram, TFF 1. L ig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. Genç savunma oyuncusunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.



Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Jesse Sekidika Konyaspor'a Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı.





