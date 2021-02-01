Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

Son dakika: 'da 'a kiralandı!

Son dakika haberine göre 'ın genç stoperi , . Lig ekiplerinden 'a kiralandı. 17 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:37
Son dakika: Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralandı!

'da , . L ig ekiplerinden 'a kiralandı. Genç savunma oyuncusunun lisansı 'na bildirildi.

Bu sezon 'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak Emin Bayram geçen sezon maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 'a, 'a 'a, ise 'a kiralanmıştı.



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