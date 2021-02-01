Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı!

Son dakika: transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: , transfer döneminin son saatlerinde 'a getirdiği 'in 500 bin euroluk kiralama ücretiyle Benfica'dan sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:25
Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı!

Transfer döneminin son gününde atağa kalkan , ve 'in ardından 'i de kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO
Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan kiraladığı Portekizli yıldızın maliyetini de KAP'a bildirdi. kAP'ta yer alan açıklamaya göre Cimbom, kiralama bedeli olarak Benfica'ya 500 bin euro ödeyecek.

GEDSON'A 650 BİN EURO
Galatasaray, sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes'e ise 650 bin euro ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan corona virüsü testi pozitif çıkan ve bu nedenle ambulans uçakla 'a getirilen 22 yaşındaki orta sahanın lisans bilgileri de 'nin resmi imternet sitesinde yer aldı.

Portekizli futbolcu, corona virüsü testi negatife dönene kadar karantina altında tutulacak.

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