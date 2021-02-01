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'ın istediği genç stoper 'yla imzalıyor

Son dakika transfer haberleri... Ara transferin son gününe girilmesiyle bombaları bir bir patlatan Galatasaray'a, istediği stoperden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın kiralık olarak renklerine bağlamak istediği 'lı genç stoperin yeni takımı netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 08:51
Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Ocak ayı transfer döneminde son saatlere girilmesiyle birlikte takımlar yeni transferlerini birbiri ardına açıklıyor.

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Transferin hareketli takımlarından , son olarak sağ beke Yedlin ve orta sahaya Gedson Fernandes takviyesi yapmıştı.

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Sarı-kırmızılı takıma ilgilendiği genç defans oyuncusundan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre 'ın kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Ferro'nun ile imzalamak üzere olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

23 yaşındaki Portekizli stoperin, İspanyol temsilcisine satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacağı bildirildi.

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

FERRO KİMDİR?

Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.

Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini 'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.

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