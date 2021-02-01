Galatasaray'ın istediği genç stoper Valencia'yla imzalıyor

Ocak ayı transfer döneminde son saatlere girilmesiyle birlikte takımlar yeni transferlerini birbiri ardına açıklıyor.
Ocak ayı transfer döneminde son saatlere girilmesiyle birlikte takımlar yeni transferlerini birbiri ardına açıklıyor.
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, son olarak sağ beke Yedlin ve orta sahaya Gedson Fernandes takviyesi yapmıştı.
Sarı-kırmızılı takıma ilgilendiği genç defans oyuncusundan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Ferro'nun Valencia ile imzalamak üzere olduğu ifade edildi.
23 yaşındaki Portekizli stoperin, İspanyol temsilcisine satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacağı bildirildi.
FERRO KİMDİR?
Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.
Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.