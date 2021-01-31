Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Galatasaray şu ana kadar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmen açıklarken, çok konuşulan Mostafa Mohammed transferi için de resmi açıklama bekleniyor.
Galatasaray şu ana kadar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmen açıklarken, çok konuşulan Mostafa Mohammed transferi için de resmi açıklama bekleniyor.
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme daha yaşandı.
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Galatasaray, bugün bir transfere daha imza atabilir.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor'un Brundi'li ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.
BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Yeni Malatyaspor'a Youssouf Ndayishimiye için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.
Ancak Galatasaray'ın bu teklifi arttırması bekleniyor.
TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Galatasasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Youssouf Ndayishimiye'yi savunmanın önünde Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.