Haberler Galatasaray Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Son dakika transfer haberi: Kritik görüşme bugün! o isim için masada

Son dakika transfer haberi... Galatasaray , ve 'den sonra 'nın ön liberosu 'u da bitiriyor... Sarı-Kırmızılılar 800 bin Euro, 1 futbolcu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay tekliini revize edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 07:03
Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

şu ana kadar Henry ve Dervişoğlu'nu resmen açıklarken, çok konuşulan Mostafa Mohammed transferi için de resmi açıklama bekleniyor.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan , bugün bir transfere daha imza atabilir.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor'un Brundi'li ön liberosu Ndayishimiye için bugün bir kez daha masaya oturacak.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce Yeni Malatyaspor'a Ndayishimiye için 800 bin Euro, 1 futbolcu ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Ancak 'ın bu teklifi arttırması bekleniyor.

Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

TAYLAN'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Galatasasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ndayishimiye'yi savunmanın önünde Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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