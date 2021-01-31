Son dakika Galatsaray transfer haberi: Kritik görüşme bugün! Galatasaray o isim için masada

Galatasaray şu ana kadar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmen açıklarken, çok konuşulan Mostafa Mohammed transferi için de resmi açıklama bekleniyor.

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme daha yaşandı.