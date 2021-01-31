Haberler Galatasaray Radamel Falcao için şoke eden sözler! O yönetici ve pişmanlık...

için şoke eden sözler! O yönetici ve pişmanlık...

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı , yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı kırmızılı formadan uzun süre uzak kalmış ve hayal kırıklığına sebep olmuştu. Kolombiyalı golcü Galatasaray yönetimince transfer listesine konulurken, daha önce formasını giydiği 'da da pişmanlığa neden oldu. İngiliz medyasında yer alan habere göre Unitedlı yönetici, yaptığı konuşmada Falcao'yu transfer ettikleri için pişman olduklarını aktardı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 13:11
Radamel Falcao için şoke eden sözler! O yönetici ve pişmanlık...

'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen , sarı kırmızılı kulüpte sakatlıktan kurtulamamış ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Bununla beraber Cimbom, ara transferde Falcao'yu transfer listesine almıştı.

Bununla beraber Kolombiyalı golcü için İngiltere'den flaş açıklamalar geldi... Geçmişte formasını giydiği 'da ismi verilmeyen bir yönetici, Falcao'nun transferinden pişman olduklarını aktardı.

Manchester Unitedlı yoneticinin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Transferinden bir kaç gün önce menajerinin bahsettiği meblalara 'imkanı yok' demişti. Transferin son zamanları geldi ve panik halinde Falcao ile anlaşma yaptık.

Sadece kiralık anlaşması yapmamıza rağmen bu çok büyük bir hataydı."

FALCAO: PİŞMAN DEĞİLİM
Öte yandan sarı kırmızılı takımın golcüsü, Manchester United kariyerine ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti;

"Manchester United'da çok şey öğrendik. Diz sakatlığım ve ameliyatım nedeniyle o dönem kısa sürdü. ancak, harika oyuncularla birlikte oynama şansım oldu. Aradığım oyun süresini orada bulamadım.

United'da oynadığım süre, futbolumun gelişmesine yardımcı oldu. Bu, beni daha güçlü yaptı. Geleceğe hazırladı ve beni tutarlı hale getirdi."

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