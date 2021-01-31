Radamel Falcao için şoke eden sözler! O yönetici ve pişmanlık...

Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, sarı kırmızılı kulüpte sakatlıktan kurtulamamış ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Bununla beraber Cimbom, ara transferde Falcao'yu transfer listesine almıştı.

Bununla beraber Kolombiyalı golcü için İngiltere'den flaş açıklamalar geldi... Geçmişte formasını giydiği Manchester United'da ismi verilmeyen bir yönetici, Falcao'nun transferinden pişman olduklarını aktardı.

Manchester Unitedlı yoneticinin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Transferinden bir kaç gün önce menajerinin bahsettiği meblalara 'imkanı yok' demişti. Transferin son zamanları geldi ve panik halinde Falcao ile anlaşma yaptık.

Sadece kiralık anlaşması yapmamıza rağmen bu çok büyük bir hataydı."





FALCAO: PİŞMAN DEĞİLİM

Öte yandan sarı kırmızılı takımın golcüsü, Manchester United kariyerine ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti;

"Manchester United'da çok şey öğrendik. Diz sakatlığım ve ameliyatım nedeniyle o dönem kısa sürdü. ancak, harika oyuncularla birlikte oynama şansım oldu. Aradığım oyun süresini orada bulamadım.

United'da oynadığım süre, futbolumun gelişmesine yardımcı oldu. Bu, beni daha güçlü yaptı. Geleceğe hazırladı ve beni tutarlı hale getirdi."



