İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Bir süredir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Milli futbolcu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe temaslarını sıklaştırmıştı. Yıldız isimden sürpriz bir çıkış geldi.