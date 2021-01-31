İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Bir süredir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Bir süredir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Milli futbolcu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe temaslarını sıklaştırmıştı. Yıldız isimden sürpriz bir çıkış geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'le sürekli iletişim halinde olan İrfan Can, gerekirse ücretinden fedakarlık yaparak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bonservis farkını kapatabileceğini ifade etti.
Transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atacak olan 25 yaşındaki oyuncu, her sezon 200-250 bin euro bonservisi için kesinti yapabileceğini bildirdi.
Başakşehir'den yıllık 1 milyon Euro'ya yakın kazanan İrfan'a, Cimbom 1 milyon 250 bin euro vermeyi planlıyordu.
Tecrübeli yıldızın bugün Aslan olması bekleniyor. Amrabat da yıllar önce Galatasaray'a gelirken Kayserispor'un 8 milyon euro bonservis talebinde İrfan Can'a benzer davranışta bulunmuş ve ücretinden 4 yıl boyunca indirim yapmıştı...