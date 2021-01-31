Haberler Galatasaray İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray ve 'nin ara transfer dönemi bitmeden renklerine bağlamak istediği Başakşehirli 'den sürpriz bir çıkış geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 09:11
İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Bir süredir gündemi meşgul eden transferinde hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Milli futbolcu için hem hem de temaslarını sıklaştırmıştı. Yıldız isimden sürpriz bir çıkış geldi.

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'le sürekli iletişim halinde olan İrfan Can, gerekirse ücretinden fedakarlık yaparak ile arasındaki bonservis farkını kapatabileceğini ifade etti.

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atacak olan 25 yaşındaki oyuncu, her sezon 200-250 bin euro bonservisi için kesinti yapabileceğini bildirdi.

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

'den yıllık 1 milyon Euro'ya yakın kazanan İrfan'a, Cimbom 1 milyon 250 bin euro vermeyi planlıyordu.

İrfan Can'dan sürpriz çıkış! 250 bin euro...

Tecrübeli yıldızın bugün Aslan olması bekleniyor. Amrabat da yıllar önce 'a gelirken Kayserispor'un 8 milyon euro bonservis talebinde İrfan Can'a benzer davranışta bulunmuş ve ücretinden 4 yıl boyunca indirim yapmıştı...

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