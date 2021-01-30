Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı Onyekuru'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı Onyekuru'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar 3 puanla morallenirken transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Ara transferin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne, West Bromwich'e kiralandı.
Öte yandan takımda yapılacak takviyeler için mesai devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sürpriz bir açıklamada bulundu.
Takımında mutlu olduğunu dile getiren Leeds United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu, sözlerine şöyle devam etti:
Burada, bu tarzda oynamayı çok seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum.
Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika.
Kariyerine Young Boys'un altyapısında başlayan Makedon sağ bek, 2017'de Leeds'e transfer olmuştu. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.