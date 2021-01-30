Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

'ın transfer gündeminde konuştu!

Son dakika transfer haberleri... 'de 'yı yeni transferi 'nun golleriyle mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki , transferine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:28
Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'yı Onyekuru'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Sarı-kırmızılılar 3 puanla morallenirken transfer çalışmalarında da gaza bastı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Ara transferin bitmesine az bir süre kala 'da Senegalli golcü Mbaye Diagne, West Bromwich'e kiralandı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Öte yandan takımda yapılacak takviyeler için mesai devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden olan Makedon sol bek , sürpriz bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Takımında mutlu olduğunu dile getiren Leeds United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu, sözlerine şöyle devam etti:

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Burada, bu tarzda oynamayı çok seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika.

Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Kariyerine Young Boys'un altyapısında başlayan Makedon sağ bek, 2017'de Leeds'e transfer olmuştu. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SON DAKİKA