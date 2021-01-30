Galatasaray'ın transfer gündeminde Ezgjan Alioski konuştu!

Öte yandan takımda yapılacak takviyeler için mesai devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sürpriz bir açıklamada bulundu.

Takımında mutlu olduğunu dile getiren Leeds United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu, sözlerine şöyle devam etti: