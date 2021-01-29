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Son dakika transfer haberi: Youssouf Ndayishimiye'den transfer açıklaması! ...

Son dakika transfer haberi: 'ın transfer gündemine bulunan 'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Youssouf, "Gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 19:18
Son dakika transfer haberi: Youssouf Ndayishimiye'den transfer açıklaması! Galatasaray...

'ın transfer gündemine bulunan 'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Youssouf'un açıklamaları:

Gazeteciler çok fazla konuşuyor. Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Menajerim var. Yeni Malatyaspor'da kontratım devam ediyor. Ben konuşmak istemiyorum. Daha sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Her genç futbolcunun hayalidir büyük takımlarda oynamak. Ben de şu anda Malatyaspor gibi büyük bir takımda oynuyorum. Galatasaray gibi büyük takımda oynamak herkesin hayalidir.

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