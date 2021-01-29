Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Mbaye Diagne ayrılığını resmen duyurdu!

Son dakika: ayrılığını resmen duyurdu!

Son dakika haberi... Galatasaray, Senegalli golcüsü 'nin ayrılığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:23
Son dakika: Galatasaray Mbaye Diagne ayrılığını resmen duyurdu!

, 'nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON DAKİKA