Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

'ın yeni transferi 'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Newcastle United forması giyen ABD'li sağ bek 'i kadrosuna katmak üzere. Aktarılan bilgilere göre yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 16:51
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

, Omar'ın yaşadığı talihsiz kazanın ardından yeni sağ bek arayışına girmişti. Sarı kırmızılılar, İngiltere'nin Newcastle takımında forma giyen 'i İstanbul'a getiriyor.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattı ve yıldız futbolcu, 30 Ocak Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

YEDLIN KİMDİR?
9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

SON DAKİKA