Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray, Omar'ın yaşadığı talihsiz kazanın ardından yeni sağ bek arayışına girmişti. Sarı kırmızılılar, İngiltere'nin Newcastle takımında forma giyen DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getiriyor.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattı ve yıldız futbolcu, 30 Ocak Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.





YEDLIN KİMDİR?

9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

