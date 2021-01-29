Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Süper Lig'de ilk yarı istikrarlı bir performansa imza atamayan Galatasaray, ara transferde takıma önemli takviyeler gerçekleştiriyor.
Süper Lig'de ilk yarı istikrarlı bir performansa imza atamayan Galatasaray, ara transferde takıma önemli takviyeler gerçekleştiriyor.
Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve son olarak da Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için temaslarını hızlandırdı.
Ara transfer dönemi kapanmadan orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan, gündemine Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i almıştı.
Sezon sonuna kadar Tottenham'la kiralık sözleşmesi bulunan ve bonservisi Benfica'da olan 22 yaşındaki merkez orta sahayı Torino'nun da istediği öğrenildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino da Galatasaray gibi genç yıldız adayını kiralamak istiyor ancak transferde avantajlı kulübün sarı-kırmızılılar olduğuna vurgu yapıldı.
Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Gedson Fernandes, geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına Tottenham'a kiralanmıştı.
Portekizli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
İtalyan basını haberi, "Torino'nun hedefindeki Gedson Fernandes, Galatasaray'a doğru" başlığı ile duyurdu.