Haberler Galatasaray Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

'a transferinde rakip!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, ara transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Kulüp, orta saha takviyesi kapsamında gündemine 'da kiralık forma giyen 'i almıştı. Sarı-kırmızılı takıma transferde rakip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 10:08
Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Süper Lig'de ilk yarı istikrarlı bir performansa imza atamayan , ara transferde takıma önemli takviyeler gerçekleştiriyor.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve son olarak da Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Ara transfer dönemi kapanmadan orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan, gündemine 'da kiralık olarak forma giyen 'i almıştı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Sezon sonuna kadar 'la kiralık sözleşmesi bulunan ve bonservisi Benfica'da olan 22 yaşındaki merkez orta sahayı Torino'nun da istediği öğrenildi.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino da gibi genç yıldız adayını kiralamak istiyor ancak transferde avantajlı kulübün sarı-kırmızılılar olduğuna vurgu yapıldı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan , geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'a kiralanmıştı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

Portekizli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde rakip!

İtalyan basını haberi, "Torino'nun hedefindeki , 'a doğru" başlığı ile duyurdu.

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