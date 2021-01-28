Mbaye Diagne'nin yeni adresi İngiltere!

Galatasaray, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi bir kez daha kiraladı. Bir süredir Senegalli forveti kiralamak isteyen West Bromwich ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberi, İngiliz basını da duyurdu. Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde durduğu ancak Galatasaray'ın sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istediği ifade edildi. Sky Sport, Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da eklendiğini bildirdi.

YERİNE MOHAMED

Mbaye Diagne'yi sağlık kontrollerinden geçmesi için İngiltere'ye davet eden West Bromwich Albion, ardından da golcü oyuncuya sözleşme imzalatacak. Bu nedenle Diagre, Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte forvet arayışları hız kazanırken ilk aday Mostafa Mohamed... Dün Mısırlı golcüyle anlaşıldığı ve bugün geleceği iddia edilse de Zamalek yönetimi, bu haberi doğrulamadı.

NEDEN GÖNDERİLDİ?

İki yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermesi nedeni ile gözden düşmüştü. Ayrıca takım arkadaşlarıyla sahada yaşadığı tartışmalar gönderilmesinde etkili oldu.