Haberler Galatasaray Mbaye Diagne'nin yeni adresi İngiltere!

'nin yeni adresi !

Bir süredir ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. , Senegalli forveti kiraladı. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklendiği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:49 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Mbaye Diagne'nin yeni adresi İngiltere!

, 'dan kadrosuna kattığı 'yi bir kez daha kiraladı. Bir süredir Senegalli forveti kiralamak isteyen ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberi, basını da duyurdu. Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde durduğu ancak Galatasaray'ın sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istediği ifade edildi. , Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da eklendiğini bildirdi.

YERİNE MOHAMED
Mbaye Diagne'yi sağlık kontrollerinden geçmesi için 'ye davet eden , ardından da golcü oyuncuya sözleşme imzalatacak. Bu nedenle Diagre, ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte forvet arayışları hız kazanırken ilk aday ... Dün Mısırlı golcüyle anlaşıldığı ve bugün geleceği iddia edilse de Zamalek yönetimi, bu haberi doğrulamadı.

NEDEN GÖNDERİLDİ?
İki yıl daha sözleşmesi bulunan Diagne, maçında oyundan alınmasına tepki göstermesi nedeni ile gözden düşmüştü. Ayrıca takım arkadaşlarıyla sahada yaşadığı tartışmalar gönderilmesinde etkili oldu.

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