Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Görev yeri...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrılması spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yıldız oyuncu sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANAMIYOR

Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

TFF İLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.