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'da askere çağrıldı! Görev yeri...

'ın genç yıldızı , askere çağrıldı. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor. Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:59
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Görev yeri...

'ın genç yıldızı 'nun askere çağrılması spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yıldız oyuncu sezon başında 'dan kadroya katılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANAMIYOR
Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak şehri çıktı. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

TFF İLE GÖRÜŞÜLECEK
Galatasaray'ın konuyla ilgili ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

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