Haberler Galatasaray Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

'ın 'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Nijeryalı futbolcu , 'a geldi. Yıldız ismin sözleşmesinde sürpriz bir madde yer aldığı iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

, ile Halil Dervişoğlu'nun kiralanması konusundaki görüşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, özellikle Onyekuru konusunda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Gelişi konusunda iki kez rötar yapan Nijeryalı futbolcu için ilk gün evraklar, dün de corona virüsü testinin bulunmaması neden olarak gösterildi.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Milliyet'te yer alan habere göre ise sarı-kırmızılı takımın Monaco ile sözleşme konusunda sıkı bir pazarlık içerisine girdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu için 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesinin kontrata konduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Bunun ardından konusunda tüm sorunlar halledilmiş oldu.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Nijeryalı kanat oyuncusu, gece geç saatlerde 'a ayak bastı.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Daha önce de 2 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu, yeniden 'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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