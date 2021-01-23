Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde! Meğer...

Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nun kiralanması konusundaki görüşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, özellikle Onyekuru konusunda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nun kiralanması konusundaki görüşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, özellikle Onyekuru konusunda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.
Gelişi konusunda iki kez rötar yapan Nijeryalı futbolcu için ilk gün evraklar, dün de corona virüsü testinin bulunmaması neden olarak gösterildi.
Milliyet'te yer alan habere göre ise sarı-kırmızılı takımın Monaco ile sözleşme konusunda sıkı bir pazarlık içerisine girdiği ifade edildi.
Sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu için 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesinin kontrata konduğu ileri sürüldü.
Bunun ardından Henry Onyekuru konusunda tüm sorunlar halledilmiş oldu.
Nijeryalı kanat oyuncusu, gece geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı.
Daha önce de 2 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu, yeniden Galatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.