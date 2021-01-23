Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina Genoa yolunda

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yeni adresi belli oluyor.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Genoa, Fulham'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemina, sezon sonunda kadar Fulham'a kiralanmıştı. Bu sezon toplam 12 maçta görev alan 27 yaşındaki Gabonlu yıldız, bu karşılaşmalarda skor üretemedi.



