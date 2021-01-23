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'ın eski yıldızı yolunda

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem 'da kiralık olarak forma giyen , 'dan ayrılıyor. İddialara göre İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da olan Gabonlu orta sahayı istiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:42
Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina Genoa yolunda

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu 'nın yeni adresi belli oluyor.

muhabiri 'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre , 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan Lemina'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemina, sezon sonunda kadar Fulham'a kiralanmıştı. Bu sezon toplam 12 maçta görev alan 27 yaşındaki Gabonlu yıldız, bu karşılaşmalarda skor üretemedi.


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