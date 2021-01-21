Onyekuru tamam

Başkan Mustafa Cengiz'in, "Her an transfer gelebilir" diye sinyali verdiği ilk isim Henry Onyekuru oldu. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan eski yıldızı Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşan ve bir süredir Monaco ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle anlaştı. Satın alma opsiyonu ile birlikte Onyekuru'yu kiralayan Cimbom'un kiralık bedeli olarak Monaco'ya 300 bin euro ödeyeceği öğrenildi.



PANDEMİ NEDENİYLE DÖNMÜŞTÜ

Fatih Terim'in özellikle alınmasını istediği isimlerden olan 23 yaşındaki oyuncunun, bu gece geç saatlerde İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor. Bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maça çıkan Onyekuru, G.Saray'da ise geçen sezon 10 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı, pandemi nedeniyle ertelenen ligde, Monaco izin vermeyince yaz sezonu maçlarına çıkamamış ve Fransa'ya geri dönmüştü.



Hemen takıma katılacak olan Onyekuru'nun, Yeni Malatya maçında olmasa bile 29 Ocak Cuma akşamı oynanacak Gaziantep mücadelesine görev alabileceği ifade edildi.



