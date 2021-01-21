Arda Turan: Koca çınara yaslandık

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1'lik Denizlispor galibiyet sonrası sosyal medyasında hocası Fatih Terim'in de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Koca çınara yaslandık. Allah ayırmasın" notunu yazdı. Kaptanlık pazubandını Muslera'ya geri vererek büyük bir jest yapan Arda, mücadelenin ardından teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, fotoğrafı beğenenler arasında ismi Galatasaray ile anılan Başakşehir'li İrfan Can Kahveci de yer aldı.