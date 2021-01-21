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Turan: Koca çınara yaslandık

Galatasaraylı Turan, 6-1'lik galibiyet sonrası sosyal medyasında hocası 'in de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Koca çınara yaslandık. Allah ayırmasın" notunu yazdı. Kaptanlık pazubandını Muslera'ya geri vererek büyük bir jest yapan Arda, mücadelenin ardından teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 01:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Arda Turan: Koca çınara yaslandık

Galatasaraylı Turan, 6-1'lik galibiyet sonrası sosyal medyasında hocası 'in de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Koca çınara yaslandık. Allah ayırmasın" notunu yazdı. Kaptanlık pazubandını Muslera'ya geri vererek büyük bir jest yapan Arda, mücadelenin ardından teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, fotoğrafı beğenenler arasında ismi ile anılan 'li de yer aldı.

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