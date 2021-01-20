Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katıyor. Daha önce ailesini İstanbul'a getiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın Monaco ile anlaşmaya varması sonucu kendisi de geliyor.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Onyekuru'nun Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.