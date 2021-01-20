Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika transfer haberi: 'da! İşte 'a geliş tarihi

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren 'dan ilk bomba geldi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferini bitirdi. ekibi ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, cuma günü Nijeryalı yıldızı 'a getiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:43
Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi

, eski yıldızı 'yu yeniden kadrosuna katıyor. Daha önce ailesini 'a getiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın ile anlaşmaya varması sonucu kendisi de geliyor.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Onyekuru'nun Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.

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