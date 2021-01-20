Sekidika ilk golünü attı Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini Jesse Sekidika kapattı.
Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Sekidika, takımının 6. golünü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
500. GOL SEKIDIKA'DAN
Sarı-kırmızılıların TT Stadyumu'ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika'nın ayağından geldi.
Bu stattaki resmi karşılaşmalardaki ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı.