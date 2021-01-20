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Sekidika ilk golünü attı tarihine geçti

'in 20. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. 'un altıncı golünü atan hem sarı-kırmızılı forma ile ilk sevincini yaşadı hem de 'ndaki 500. golü atarak tarihe geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:59
Sekidika ilk golünü attı Galatasaray tarihine geçti

'ın Nijeryalı futbolcusu , sarı-kırmızılı formayla ilk golünü ağlarına attı.

'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini Jesse Sekidika kapattı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Sekidika, takımının 6. golünü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında 'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

500. GOL SEKIDIKA'DAN

Sarı-kırmızılıların 'ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika'nın ayağından geldi.

Bu stattaki resmi karşılaşmalardaki ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde maçında atmıştı.

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