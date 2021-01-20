Haberler Galatasaray Feghouli'den Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası açıklama: Elhamdülillah!

Feghouli'den - Denizlispor maçı sonrası açıklama: Elhamdülillah!

, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u evinde konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası , yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah! Mutluyum" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:35
Feghouli'den Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası açıklama: Elhamdülillah!

'da sakatlığını atlatarak ilk 11'e geri dönen ve Denizlispor karşısında ağları da sarsan , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ailesine armağan eden Feghouli, "Elhamdülillah! Mutluyum. Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam. Sakatlığım boyunca çok çalıştım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu akşam attığım golü eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." dedi.

İstatistiklere takılmadığını da belirten Cezayirli oyuncu, "Ben istatistiklere bakmam. İyi oynayıp oynamadığıma bakarım. En önemlisi tabii ki takımı oynatmak benim için..." diye konuştu.

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