Haberler Galatasaray Emre Akbaba ipin ucunda! Ayrılık...

ipin ucunda! Ayrılık...

Teknik direktör ’in gözünden düşen 28 yaşındaki futbolcunun performansında sezon sonuna kadar düzelme görünmezse adı gönderilecekler listesinde yer alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:17
Emre Akbaba ipin ucunda! Ayrılık...

Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. , , , , , Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in opsiyonları bulunuyor. ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.

YENİ TEKLİF YOK
Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

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