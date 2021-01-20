Haberler Galatasaray Almanya'dan flaş iddia! İlkay Gündoğan Galatasaray'a

'dan flaş iddia! 'a

Son dakika transfer haberleri... 'de transfer gelişmeleri sürerken basınından için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre tecrübeli futbolcu 'ın çocukluk aşkı Galatasaray'a gideceği ileri sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Almanya'dan flaş iddia! İlkay Gündoğan Galatasaray'a

çocukluğunun takımı 'ye transfer olması 'da ciddi bir gündem yarattı. basını, ülkede yetişen Türk gençlerinin takımlarını değil de Türk takımlarını tutmalarını masaya yatırdı.

Alman Sport-1 kanalında, Almanya'da yetişen ile 'nun da Galatasaraylı oldukları hatırlatıldı. Programda, "Birkaç sezon içinde İlkay'ı da formasıyla görebiliriz" yorumu yapıldı.

. City'de oynayan İlkay daha önce, "Galatasaray'ın 2000 yılında 'daki başarılarıyla büyüdüm" açıklaması yapmıştı.

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