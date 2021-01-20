Almanya'dan flaş iddia! İlkay Gündoğan Galatasaray'a

Mesut Özil çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olması Almanya'da ciddi bir gündem yarattı. Alman basını, ülkede yetişen Türk gençlerinin Bundesliga takımlarını değil de Türk takımlarını tutmalarını masaya yatırdı.

Alman Sport-1 kanalında, Almanya'da yetişen İlkay Gündoğan ile Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaraylı oldukları hatırlatıldı. Programda, "Birkaç sezon içinde İlkay'ı da Galatasaray formasıyla görebiliriz" yorumu yapıldı.

M. City'de oynayan İlkay daha önce, "Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'daki başarılarıyla büyüdüm" açıklaması yapmıştı.