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'da hastaneden ne zaman çıkacak? Üzücü haber geldi!

Son dakika haberi: Yılbaşı gecesi evinde kutlama yapmak isterken talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı Omar’ın mayıs ayına kadar hastanede kalacağı öğrenildi. Mayıs ayına kadar bir dizi operasyon daha geçirecek olan Norveçli sağ bekin, görme kaybı riski olduğu da belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 10:31
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneden ne zaman çıkacak? Üzücü haber geldi!

'ın Norveçli futbolcusu , yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

MAYIS AYINA KADAR HASTANEDE KALACAK

29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. Sabah'ın haberine göre; o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında 'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Sırtköy Bulvarı sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

18 gündür 'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.


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