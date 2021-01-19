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'a müjdesi! İşte teklif detayları...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in transfer listesinde bulunan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Galatasaray'a Diagne müjdesi! İşte teklif detayları...

bir kaç gündür 'un yeni teknik direktörü 'ın isteğiyle 'dan için teklif yapacağını yazıyordu. Dün ise sürpriz bir iddia geldi. İngiliz kulübünün, Senegalli golcü için Galatasaray'a sezon sonuna kadar 2 milyon euro kiralama bedeli, ligde kalmaları durumunda da 8 milyon euro da satın alma bedeli teklif etti. Teklifin resmileşmesiyle birlikte 'nin 'dan ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Mbaye Diagne, kariyerindeki ilk kırmızı kartını karşısında gördü ve derbinin kaderini belirledi. 58. dakikada yeşil sahayı terk ederken o ana kadar pek de iyi değildi zaten... Senegalli oyunda kaldığı sürede 21 kez topla buluştu. 3 pas attı. Bir tanesi yerini buldu. İstatistiklerin tutulmaya başladığı günden bu yana, Süper Lig'de 45 dakikadan fazla sahada kalıp 1 isabetli pas yapan oyuncu oldu.

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