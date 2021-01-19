Galatasaray'a Diagne müjdesi! İşte teklif detayları...

SKY Sports bir kaç gündür West Brom'un yeni teknik direktörü Sam Allardyce'ın isteğiyle Galatasaray'dan Mbaye Diagne için teklif yapacağını yazıyordu. Dün ise sürpriz bir iddia geldi. İngiliz kulübünün, Senegalli golcü için Galatasaray'a sezon sonuna kadar 2 milyon euro kiralama bedeli, ligde kalmaları durumunda da 8 milyon euro da satın alma bedeli teklif etti. Teklifin resmileşmesiyle birlikte Diagne'nin İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Beşiktaş karşısında gördü ve derbinin kaderini belirledi. 58. dakikada yeşil sahayı terk ederken o ana kadar pek de iyi değildi zaten... Senegalli oyunda kaldığı sürede 21 kez topla buluştu. 3 pas attı. Bir tanesi yerini buldu. İstatistiklerin tutulmaya başladığı günden bu yana, Süper Lig'de 45 dakikadan fazla sahada kalıp 1 isabetli pas yapan oyuncu oldu.