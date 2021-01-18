Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Marcao'nun geri pası, Larin'in kaçırdığı pozisyon dışında iki tarafın da stoperleri hatasız oynarken sıkışan oyunda ya birileri fark yaratacaktı ya da bir hata derbinin tabelasını değiştirecekti.

Ne Belhanda ne Oğuzhan ne Larin ne de Oğulcan bunu yapamadılar. Kader anı Diagne'nin kırmızı gördüğü dakika oldu. 10 kişi kalan G.Saray iki yetenekli adamını da kenara alınca, Beşiktaş maçı tek kaleye çevirdi.