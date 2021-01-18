Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

İlk hafta kazandığı Trabzon deplasmanı dahil ligdeki hiçbir maçta Sergen Yalçın telaşı sevmiyor. Her maçı kazanmayı istemek başka nasıl kazanacağını bilmek başka...
Dün de santra düdüğüyle birlikte önde altı adamını prese yolladığında amacı orta sahada kazanacağı ikinci topları kanatlara aktarıp G.Saray'ı dengesiz yakalamaktı.
Beşiktaş orta saha üçlüsüne karşı Terim'in Taylan'ı tek bırakması intihar olurdu ama eldeki tek adam Etebo'nun maç eksiği değil yetenek problemi var. Önde yaratıcı bir adamdan Etebo uğruna vazgeçen G.Saray, Feghouli'nin de yokluğunda Arda'nın tuttuğu toplara kaldı ilk yarıda...