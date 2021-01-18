Haberler Galatasaray Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Usta yazardan yönetimine flaş sözler!

'in 19. haftası dev bir derbiye sahne oldu. sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından lider Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Maçın ardından derbiyi yorumlayan 'nin usta yazarı , Galatasaray yönetimine flaş sözler söyledi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

İlk hafta kazandığı Trabzon deplasmanı dahil ligdeki hiçbir maçta telaşı sevmiyor. Her maçı kazanmayı istemek başka nasıl kazanacağını bilmek başka...

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Dün de santra düdüğüyle birlikte önde altı adamını prese yolladığında amacı orta sahada kazanacağı ikinci topları kanatlara aktarıp G.Saray'ı dengesiz yakalamaktı.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

orta saha üçlüsüne karşı Terim'in Taylan'ı tek bırakması intihar olurdu ama eldeki tek adam 'nun maç eksiği değil yetenek problemi var. Önde yaratıcı bir adamdan Etebo uğruna vazgeçen G.Saray, 'nin de yokluğunda Arda'nın tuttuğu toplara kaldı ilk yarıda...

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

'nun geri pası, 'in kaçırdığı pozisyon dışında iki tarafın da stoperleri hatasız oynarken sıkışan oyunda ya birileri fark yaratacaktı ya da bir hata derbinin tabelasını değiştirecekti.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Ne ne ne ne de bunu yapamadılar. Kader anı Diagne'nin kırmızı gördüğü dakika oldu. 10 kişi kalan G.Saray iki yetenekli adamını da kenara alınca, maçı tek kaleye çevirdi.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Ya organize atak ya da bir sekecek top... Luyindama sektirip, golü attığında G.Saray'ın tabela yapacak gücü tükenmişti.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

, zirvede iki derbiyi ve Trabzon deplasmanını kazanırken elindeki kadronun hakkını veren adam olarak yola devam ediyor.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

'da 'un son çeyrekte santrfor oynaması bile sarı kırmızılı takım adına her şeyi anlatıyor.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

yönetimi hafta içinde camialarına yaşattıkları tüm polemiklerle bu derbiden puan almayı hak eden taraf değildi.

Usta yazardan Galatasaray yönetimine flaş sözler!

Sadece kazandığında kameraları çağıran yöneticilerle 'a en fazla beraberlik almak için gidersiniz. Çıkışta da direkt evinize gidersiniz...

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