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takımı yaktı

’in attığı gol öncesinde topu ıskalayan Luyindama uzatma anlarında ise topu kaptırdı. İki kritik hatayla yenilgiye neden oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:13 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Boss takımı yaktı
'nda 120+1'de attığı kafa golüyle 'a çeyrek finalin kapısını açan Luyindama, derbide takımı yaktı. Kritik müsabakada hava topu bırakmayan 27 yaşındaki , yaptığı tek hatayla mağlubiyetin gelmesine neden oldu. Sol kanattan yerden yapılan ortaya vuramayınca top bir anda de Souza'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu bomboş pozisyonda yerden vurunca top ağlarla buluştu. Maçın uzatma anlarında kontratağa çıkan siyah-beyazlılar bir anda ceza sahası önünde toplandı. Luyindama topu kontrol edemedi ve 'e kaptırdı. Kanadalı futbolcu bomboş pozisyonda N'Kodou'yu gördü ve Beşiktaş durumu 2-0'a getirdi. Luyindama, yaptığı iki büyük hatayla takımı yaktı. '' Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini geçirdi.
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