Haberler Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

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'in 19. haftasındaki dev derbide ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maça hakem kararlarıyla damga vurdu. İki takım futbolcuları da Çakır'a kırmızı kart itirazlarında bulunurken, özellikle 'ın tecrübeli hakeme sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

LJAJIC 58 GÜN SONRA!
'ın Sırbistanlı orta sahası , derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI
38. dakikada sakatlandı. Şener'in yerine oyuna dahil oldu.'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

MARCAO'DAN BÜYÜK HATA
35. dakikada Marcao'dan büyük bir hata geldi. 'ta bomboş karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

ARDA SARI KART GÖRDÜ
Maçın 14. dakikasında , 'ya faul yaptı. Faul sonrası Beşiktaşlı futbolcular kırmızı kart tepkisinde bulundu. Hakem Arda Turan'a sarı kart verdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

"BEN NEDEN SARI KART GÖRDÜM?"
Milliyet'in haberine göre; daha önce sarı kart gören , Çakır'a 'Ben neden sarı kart gördüm hocam o zaman?' şeklinde serzenişte bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyon için de sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

BU KEZ ARDA'DAN KIRMIZI KART TEPKİSİ
45. dakikada , Rosier'in faulü sonrasında 'a ikinci sarı kart yönünde itirazlarda bulundu. Futbolcular kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu. Cüneyt Çakır ise sarı kartın olmadığını söyledi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

DIAGNE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaraylı futbolcu Mbaye , maçın 58. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Sarı-kırmızılıların taç atışında rakip takım yarı sahasına doğru ilerleyen Diagne'nin topa müdahalesinin ardından meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalışan Francisco Montero'ya yaptığı hareketi, hakem tehlikeli olarak değerlendirdi. Tecrübeli hakem, Senegalli futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Mbaye Diagne, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

CÜNEYT ÇAKIR SAKATLANDI
90+5. dakikada derbide ilginç bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın pası 'a çarptı. Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti. Müsabakayı 2-0 üstün tamamladı ve liderliğini sürdürdü.

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