Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Arda Turan ve Cüneyt Çakır...

LJAJIC 58 GÜN SONRA!
Beşiktaş'ın Sırbistanlı orta sahası Adem Ljajic, Galatasaray derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan Çaykur Rizespor kupa maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.
LJAJIC 58 GÜN SONRA!
ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI
Şener Özbayraklı 38. dakikada sakatlandı. Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.
MARCAO'DAN BÜYÜK HATA
35. dakikada Marcao'dan büyük bir hata geldi. Beşiktaş'ta Larin bomboş karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.