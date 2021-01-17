Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detaylar

Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 21 müsabakada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.



Bu sezon Süper Lig maçlarında en uzun süre önde oynayan (666 dakika) ve en kısa süre skor dezavantajına yakalanan (132 dakika) takım Galatasaray.



Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (5) takım Galatasaray.



Beşiktaş, G.Saray'ı yendiği son 5 ; G.Saray ise Beşiktaş'ı mağlup ettiği son 6 Lig maçında hiç gol yemedi.



2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü atan takım Beşiktaş (8). G.Saray ise henüz bu şekilde gol yemeyen üç ekipten (Alanya ve Başakşehir ile birlikte) biri.



Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray (150).