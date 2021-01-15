Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ben de yalnızım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılacağı yönündeki tartışmalara noktayı koydu. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim" demiş, bu da yönetimle aralarında 'sorun olduğu' ve 'ayrılacağı' iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Dün 3 ajans muhabirinin sorularını yanıtlayan Cengiz, "Hocamın maçtan sonra yaptığı açıklamanın sebebi adrenalinden kaynaklı. Kavgada yumruk bile sayılmaz bu. Ben burada 33 sene kalsam ki korkmayın kalmayacağım, 33 sene hocamla devam ederiz" dedi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Terim'in sözleşmesiyle ilgili konuşan Cengiz, "Fatih Terim'in mukavelesi mayısta bitmiyor. Biz 2+3 yıl yaptık. Devam ediyor opsiyonu. Biz mukaveleyi hocamla beraber yaptık ve kendisi böyle olmasını istedi" diye konuştu. Göreve geldiklerinden sonra takımın 2 şampiyonluk ve 4 kupa kazandığına dikkat çeken Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün çalışan arkadaşlarımı bıktırdılar. Kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu maalesef bıktı artık. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı nedeniyle bıkmış durumdalar.



KARA DELİK GİBİ EMDİLER

Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Çünkü beyinde 10 lezyon daha çıkmış. Kimse bana acımasın. Ben yapayalnızım ve bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Benden sonra gelecek olan yönetimlere de ışık veriyorum. Yarın bu hataları yaparsanız buraya başkan ve yönetim bulamazsınız, eleştirecek kimseyi bulamazsınız, gelmez. Her zaman şampiyon olmak durumunda olamayabilirsiniz.



TERİM'LE 1 SAAT NE KONUŞTULAR?

Fatih Terim'le yayın öncesinde 1 saat oturup sohbet ettiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Hocama 'Neden yalnız hissediyorsun' diye sordum. 'Sinirlendim, burama geldi' dedi. Karagümrük maçı vardı yaşanan. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz" dedi. Terim'le kavgalı olacak bir durum olmadığını belirten Cengiz, "Ben kimseden lafımı esirgemem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız. Hocamın kastettiği şeyler çok başka, bunu kendi aramızda hallediyoruz" ifadesini kullandı.



YETERLİ GÖRMEZSEM ADAY OLURUM

Başkan Mustafa Cengiz mayıs ayındaki kongrede aday olmayı düşünmediğini açıkladı. Cengiz, "Ben eğer iyi bir aday görürsem, onun lehine çekilirim. Bütün adaylardan özür dileyerek söylüyorum; ara süreçte çıkan adaylar da çok değerli isimler, ama ben kendimce yeterli görmezsem, aday olabilirim. 'Olurum' demiyorum, naz da etmiyorum. Doktorlarıma ve aileme bakarsam, olmam, işin de acıklı kısmına girmeyelim" dedi.

9.8 MİLYON TL ARTIDAYIZ

Galatasaray Başkanı, harcama limitlerine de açıklık getirdi: Millet yazıyor, "Elinde 500 milyon yetki var, harcasana" diye. Bu bizim toplam limitimiz. Bizimle birlikte sadece artıda olan tek kulüp Trabzonspor. Benim 9.8 milyon TL artı durumum var. Benim durumum bu… Ama yazarım çekleri mayıs sonrasına ve İrfan Can'ı da alırım, hepsini alırım. Sonra da hadi 'eyvallah' derim ve giderim. Ama ben 3 tane alkış almak için Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Hocamızla mevcut kadroyu da konuştuk, kendisi aslan gibi "Oldu oldu başkanım, olmazsa bu kadroyla da gideriz" dedi.



SATIRBAŞLARI

Oğulcan: FIFA açıkça "Futbolcunun sözleşmesini tek taraflı uzatamazsınız" diyor. Futbolcu köle mi? 1 milyon 200 bin euro da Kayseri Erciyesspor'a ödenen bonservis bedeli. 6 maç ceza da Rize'de oynamadığı maç sayısıymış! Böyle bir karar mı var!



Kayyum: Hiç transfer de yapamayabiliriz. Sonra 'istifa' isteyenler olur. Benim için istifa kurtuluş olur. Ama sonrasında kayyum atanırsa içim yanar. Gerçi kayyum isteyen de var!



Falcao: Taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanmıyoruz, eleştirmiyoruz. O gün İstanbul sallandı. Şu an sakat, iyileşip gelecek. Kendisine, Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklif var. Yardımcı olacağız.



Beşiktaş derbisi: Pazar günü kıran kırana oynayacağız, hak eden kazansın, tabii ki hak eden Galatasaray olsun.