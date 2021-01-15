Haberler Galatasaray "38 milyon euro maliyeti var"

"38 milyon euro maliyeti var"

ultrAslan’ı yönlendirmesi gibi bir durum olmadığını belirten Başkan Cengiz, Gümüşdağ’la görüşmesini ve Terim’in istediği 4 oyuncunun değerini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:19 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
"38 milyon euro maliyeti var"

, Başkanı ile yaptığı görüşme ve ultrAslan'ı yönlendirdiği şeklindeki iddialara da yanıt verdi. 'Gümüşdağ ile görüşülmemesini' isteyen taraftar gruplarıyla herhangi bir teması olmadığını belirten Başkanı, "Benim için de 'ya transfer ya istifa' diye yazmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 47 oyuncu transfer etmişim, hala doymamışsınız" dedi.

Ben 'le de görüştüm ayrıca... Kendisi de açıkladı. Bir kez de değil üstelik, birkaç kez... Ben onlara bunu yazdırsam, neden görüşeyim? Kimin için görüştüğümüz belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller , gerçekler tam tersi. Diğer oyuncuları da konuşunca toplam harcama 38 milyon Euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık aşamasındayız" ifadesini kullandı.

HERKES İRFAN CAN KAHVECİ
Mustafa Cengiz transferde fiyatların uçmasından dert yandı: Açıklanan isimler olunca, herkes havalara girdi. Hepsi sanki oldu başımıza. Hepsi değerli isimler ama hepsinin bir sırası var. Galatasaray mevcut kadrosuyla 'de şampiyon olur. Ama hocamız da biz de şampiyon olduktan sonrasını düşünüyoruz. 'ı koyduğunuz zaman, 'yı koyduğunuz zaman daha da değerli olur.

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