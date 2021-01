"38 milyon euro maliyeti var"

Mustafa Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme ve ultrAslan'ı yönlendirdiği şeklindeki iddialara da yanıt verdi. 'Gümüşdağ ile görüşülmemesini' isteyen taraftar gruplarıyla herhangi bir teması olmadığını belirten Galatasaray Başkanı, "Benim için de 'ya transfer ya istifa' diye yazmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 47 oyuncu transfer etmişim, hala doymamışsınız" dedi.



Ben Göksel Bey'le de görüştüm ayrıca... Kendisi de açıkladı. Bir kez de değil üstelik, birkaç kez... Ben onlara bunu yazdırsam, neden görüşeyim? Kimin için görüştüğümüz belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Diğer oyuncuları da konuşunca toplam harcama 38 milyon Euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık aşamasındayız" ifadesini kullandı.



HERKES İRFAN CAN KAHVECİ

Mustafa Cengiz transferde fiyatların uçmasından dert yandı: Açıklanan isimler olunca, herkes havalara girdi. Hepsi sanki İrfan Can Kahveci oldu başımıza. Hepsi değerli isimler ama hepsinin bir sırası var. Galatasaray mevcut kadrosuyla Türkiye'de şampiyon olur. Ama hocamız da biz de şampiyon olduktan sonrasını düşünüyoruz. İrfan Can'ı koyduğunuz zaman, Visca'yı koyduğunuz zaman daha da değerli olur.