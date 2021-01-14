Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrıldı.

Terim'in ayrılmasının ardından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Sosyal medyada şahsıma yöneltilen asılsız iddialar var. Çok üzülüyorum. Birkaç gündür büyük bir kaos yaratıldı. Yanlış hedefler, yönlendirmeler. Bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez. Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık, 3 iş günü içerisinde 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Bunları şükürler olsun hallettik. UEFA'yı hafife alıyorlar, başımızda duran ciddi kurumlar var. Disiplin Komitesi, 'Size 4 ay müsaade' dedi. 4 ay sonra gittik, sunumumuzu yaptık. Biz bunlara anlattık ve tarihlerinde ilk defa bir kulübe 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez Finansal Fair Play anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı, Milan bizi takip etti. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar.

Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı, bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Hastalıklara direndiğim gibi bunlara da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın, ben yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum, tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim.

"HAKSIZ PUANLAR KAYBETTİK"

Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakibimiz. Futbolcularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız puanlar da kaybettik. Bu maça gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacak. Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız onları monte etmeye başladı zamanı geldikçe. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim. Taraftar olarak bakarsam, beceriksiz bir yönetimiz. Vasatız. 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Göreve gelince üç günde Nagatomo'yu aldık, üç günde de hocamızın oluruyla Ndiaye'yi sattık.

CENGİZ'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimi "Futbolcu satamıyorlar" diyerek eleştirenlere canlı yayında tablo ile cevap verdi. İşte o tablo...

Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum.