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'da gözler derbisinde! 'den sürpriz 11 kararı

'nda son 16 turunda penaltılara giden maçta 'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran , yeniden 'e odaklandı. Pazar günü ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Aslan'da, teknik direktör 11'de değişikliklere gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

'nda yorucu bir maçı geride bırakan , yeniden 'e döndü.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

'yı 120 dakika süren maçın ardından penaltılarla geçen sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

Kupada rotasyona giden Teknik Direktör , maçı kadrosundan altı farklı isimle kupa maçını oynamıştı.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

Kalede 'ü kullanan İmparator, ligde yeniden 'a formasını teslim edecek.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

FEGHOULİ YERİNE EMRE KILINÇ

maçındaki yüksek performansını Malatya'da oyuna sonradan girip devam ettiren ile , derbide 11'de yer alacak.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

İstanbul'da bırakılan kaptanlardan ile da yine saha içi liderlerinden olacak.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

Sakatlığı süren Feghouli yerine, 2 maçlık cezası sona eren forma giyecek.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

İmparator'un kafasında tek soru işareti olan isim . Tecrübeli hoca, Emre'nin formasını Oğulcan'a verebilir.

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