Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! Fatih Terim'den sürpriz 11 kararı

Kupada rotasyona giden Teknik Direktör Fatih Terim , Gençlerbirliği maçı kadrosundan altı farklı isimle kupa maçını oynamıştı.

Kalede Fatih Öztürk 'ü kullanan İmparator, ligde yeniden Okan Kocuk 'a formasını teslim edecek.

FEGHOULİ YERİNE EMRE KILINÇ Gençlerbirliği maçındaki yüksek performansını Malatya'da oyuna sonradan girip devam ettiren Şener ile Emre Taşdemir , derbide 11'de yer alacak.

İstanbul'da bırakılan kaptanlardan Arda Turan ile Ryan Donk da yine saha içi liderlerinden olacak.