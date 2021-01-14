Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçında kısa bir süre alan Falcao, Antalyaspor maçında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanmıştı.
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçında kısa bir süre alan Falcao, Antalyaspor maçında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanmıştı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
Yapılan açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.
DÖNÜŞÜ 1 AYI BULACAK
İki kez aynı bölgeden sakatlanan ve tedavisi için İspanya'ya giden Radamel Falcao'nun dönüşü en az bir ayı bulacak.
34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon 9 maçta 5 gol, 2 asist yaptı.