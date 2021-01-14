Haberler Galatasaray Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

'da sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

'da krizi bitmek bilmiyor. Uzun süren sakatlığının ardından maçında kısa bir süre alan, daha sonra oynanan maçında da oyuna sonradan giren Falcao aynı yerden yeniden sakatlanmıştı. Kolombiyalı golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:44
Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

'da uzun süren sakatlığının ardından maçında kısa bir süre alan , maçında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanmıştı.

Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

Sarı-kırmızılılar daha sonra 'nun sakatlığı ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

Yapılan açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden 'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

DÖNÜŞÜ 1 AYI BULACAK

İki kez aynı bölgeden sakatlanan ve tedavisi için İspanya'ya giden Radamel 'nun dönüşü en az bir ayı bulacak.

Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon 9 maçta 5 gol, 2 asist yaptı.

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