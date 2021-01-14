Galatasaray'da Falcao sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı...

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçında kısa bir süre alan Falcao, Antalyaspor maçında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanmıştı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.

DÖNÜŞÜ 1 AYI BULACAK İki kez aynı bölgeden sakatlanan ve tedavisi için İspanya'ya giden Radamel Falcao'nun dönüşü en az bir ayı bulacak.