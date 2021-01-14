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'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu kadrosuna katmak isteyen 'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok ismi listesinde bulunduran sarı-kırmızılı kurmayların 20 yaşındaki genç yıldız adayı için kulübüne teklif götürdüğü öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:18
Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'da listede birçok isim yer alırken somut adımlar atılmaya başlandı.

Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Hücuma dönük orta saha oyuncusu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Ganalı on numara oyuncusu Emmanuel Toku için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Danimarka 2. Lig'inde Fremad Amager takımının formasını giyen oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

GALATASARAY'IN TEKLİFİ HAZIR
Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki on numara için 500 bin euroluk teklif götürdü. Danimarka kulübü ise oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Emmanuel Toku için, Lokomativ Moskova da devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.

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