Galatasaray'a 20'lik on numara! Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da listede birçok isim yer alırken somut adımlar atılmaya başlandı.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da listede birçok isim yer alırken somut adımlar atılmaya başlandı.
Hücuma dönük orta saha oyuncusu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Ganalı on numara oyuncusu Emmanuel Toku için girişimlerini sürdürüyor.
Danimarka 2. Lig'inde Fremad Amager takımının formasını giyen oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ HAZIR
Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki on numara için 500 bin euroluk teklif götürdü. Danimarka kulübü ise oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor.
Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Emmanuel Toku için, Lokomativ Moskova da devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.